Ondernemers Haagse Markt richten hun online marktkramen in

Ondernemers van de Haagse Markt die door de coronacrisis niet de kramen kunnen openen, bieden binnenkort hun koopwaar online aan. Zo’n twintig marktondernemers doen mee aan de proef via het platform lokalemarkten.nl. Het is een initiatief van drie studenten die de Haagse Markt een warm hart toedragen.

Het stadsbestuur besloot eerder dat de Haagse Markt kleiner en beperkt open mag. Dat betekent dat er alleen levensmiddelen mogen worden verkocht. De marktondernemers mogen alleen voedingsartikelen verkopen, zoals vlees en vis, groente en fruit, zuivel, delicatessen, noten en zuidvruchten, brood en banket en biologische en fairtrade-producten. Andere ondernemers zitten daardoor zonder omzet thuis.

De twintig ondernemers die meedoen aan de pilot zijn nu bezig om hun digitale kraam in te richten. Binnenkort zullen zij hun koopwaar aanbieden via het online platform. Klanten kunnen via de site de goederen van de marktkooplui bestellen en thuis afgeleverd krijgen. De belangenvereniging van de Haagse Markt is blij met dit initiatief van de studenten. Bestuurslid Geoffrey Franse: “Dit initiatief zou de juiste schakel kunnen zijn tussen gezellig en nuttig, door in deze tijd het gevoel van de markt je huiskamer in te brengen.”

Wanneer de onlineversie van de Haagse Markt precies ‘opengaat’ is nog niet bekend, maar de initiatiefnemers Tom van Doorn, Yasin Sagdur en Dolf Verheul beloven dat de proef ‘binnenkort’ start. “De markt is een belangrijk onderdeel van de maatschappij en op dit moment niet toegankelijk voor iedereen. We willen graag iets betekenen voor de markt”, aldus de studenten.

Luister hier naar het gesprek met Tom van Doorn op Den Haag FM.