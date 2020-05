News updates relating to the coronavirus in The Hague

Oppositie wil opheldering van stadsbestuur over vertrek topambtenaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Haagse Stadspartij hebben een spoeddebat aangevraagd over het vertrek van een topambtenaar van de gemeentelijke Dienst Stedelijke Ontwikkeling. De topambtenaar van de gemeente vertrekt nadat uit een integriteitsonderzoek is gebleken dat hij “niet transparant” te werk is gegaan, zo blijkt uit een brief van waarnemend burgemeester Johan Remkes. Volgens Hart voor Den Haag is een debat nodig over de politieke verantwoordelijkheid in deze kwestie. Ook andere oppositiepartijen in de gemeenteraad eisen opheldering van het stadsbestuur.

De gemeente Den Haag onderzocht of de topambtenaar bouwbedrijf VolkerWessels had bevoordeeld bij de bouw van het bijna 211 miljoen euro kostende onderwijs- en cultuurcomplex Spuiforum, dat inmiddels Amare heet. Volgens een interne integriteitsmelding zou dat onder meer zijn gebeurd door meerwerk-verzoeken van de bouwer te honoreren. De melding kwam van de projectdirectie, aldus de bronnen aan NRC. Ook zou de topambtenaar de verdeling van de kosten voor de bouwplaats in het Spuikwartier op eigen houtje hebben aangepast ten gunste van de aannemer. Ook bezocht de topambtenaar thuiswedstrijden van Feyenoord in de skybox van de bouwer in de Rotterdamse Kuip, zonder dat aan de gemeente te melden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt zich af “welke veenbrand er op het stadhuis woedt”. Volgens de partij zou wethouder Boudewijn Revis (VVD) “zijn topambtenaar voor de bus willen gooien om zijn handen schoon te houden, maar hij is zelf politiek verantwoordelijk”. De partij richt ook haar pijlen op oud-wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) en oud-burgemeester Pauline Krikke. “Welke rollen hebben zij gespeeld in de wanorde die bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling heerst?”

De Haagse Stadspartij noemt het bij monde van gemeenteraadslid Peter Bos “een heftig bericht”. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer vult via Twitter aan: “Bij eerdere integriteitsonderzoeken was het verslag in te zien voor raadsleden. Daar heb ik nu ook weer om gevraagd namens de Haagse Stadspartij. Want de brief van de burgemeester is best wel cryptisch.”

Ook de SP wil duidelijkheid. “Dit moet zeker gauw opgehelderd worden! Veel vragen over de passage in het NRC-artikel over de afgeketste deal rond de Heilige Martelaren van Gorcum-kerk om een miljoenenoverschrijding binnen het Amare-project te verdoezelen. De raad heeft recht op duidelijkheid hierover”, twittert SP-fractievoorzitter Lesley Arp. Ook de Partij voor de Dieren noemt het vertrek van de topambtenaar en de berichtgeving hierover “erg heftig”. Fractievoorzitter Robert Barker: “Het stadsbestuur heeft wat uit te leggen.”