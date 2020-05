Ondernemers Haagse Markt richten hun online marktkramen in

Politie, ME, handhaving en brandweer bedanken zorgpersoneel HagaZiekenhuis

Bij het HagaZiekenhuis aan de Leyweg hebben donderdag onder andere politieagenten en brandweermannen met veel geluid het zorgpersoneel bedankt voor hun inzet. Terwijl de sirenes van de dienstauto’s loeiden, werd er een spandoek getoond. Ondertussen klapten omstanders hun handen blauw.

Het ziekenhuispersoneel was zichtbaar blij met de actie. “Zwaailichten, sirenes, spandoeken… De wijkteams van politie Loosduinen, Berestein, Zuiderpark, team verkeer, handhaving, ME en de brandweer haalden vanmiddag alles uit de kast”, schrijft het HagaZiekenhuis. “Zo wilden ze ons een hart onder de riem steken. Het was indrukwekkend. Bedankt!”