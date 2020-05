News updates relating to the coronavirus in The Hague

Topambtenaar gemeente Den Haag vertrekt na integriteitsonderzoek

Een topambtenaar van de gemeente Den Haag vertrekt nadat uit een integriteitsonderzoek is gebleken dat hij “niet transparant” te werk is gegaan. Dat staat in een brief van waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de Haagse gemeenteraad. “Op basis van de gesprekken en wat er is gebeurd, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat voortzetting van het dienstverband niet verstandig is”, aldus Remkes.

De gemeente Den Haag onderzocht of een topambtenaar bouwbedrijf VolkerWessels had bevoordeeld bij de bouw van het bijna 211 miljoen euro kostende onderwijs- en cultuurcomplex Spuiforum, dat nu Amare heet. Vanwege het onderzoek was de directeur ontwikkeling en realisatie van de dienst Stedelijke Ontwikkeling al ontheven uit zijn functie als hoogst verantwoordelijke ambtenaar voor het gemeentelijk project, zo bleek uit onderzoek van NRC.

Volgens een interne integriteitsmelding zou dat onder meer zijn gebeurd door meerwerk-verzoeken van de bouwer te honoreren. De melding kwam van de projectdirectie, aldus de bronnen aan de krant. Ook zou de topambtenaar de verdeling van de kosten voor de bouwplaats in het Spuikwartier op eigen houtje hebben aangepast ten gunste van de aannemer. VolkerWessels bouwt niet alleen Amare maar ook drie hoge woontorens ernaast. Bouwer van de torens is de combinatie Sonate, net als Amare-aannemer Cadanz, een dochteronderneming van VolkerWessels. Beide projecten delen de bouwplaats. Ook bezocht de topambtenaar thuiswedstrijden van Feyenoord in de skybox van de bouwer in de Rotterdamse Kuip, zonder dat aan de gemeente te melden.

Het onderzoek betrof ook een tweede betrokkene, iemand die door de gemeente was ingehuurd. Deze persoon heeft op meerdere momenten niet transparant gehandeld, schrijft Remkes. “Daarom is besloten om op passende wijze de overeenkomst te beëindigen.”