Dodenherdenking bij Haagse monumenten kleinschalig en zonder publiek

Door de coronacrisis zal de Dodenherdenking op 4 mei dit jaar anders zijn dan andere jaren. Michel Rogier, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage zegt dat de herdenkingen waar de stichting voor verantwoordelijk is, niet georganiseerd kunnen worden omdat daar doorgaans een paar honderd mensen op af komen. De herdenking op de Waalsdorpervlakte gaat wel door, al is dat nu een besloten ceremonie. Michel had een heel andere invulling van dit bijzondere gedenkjaar voorgesteld: “De climax van herdenken zou op 4 mei liggen en op 5 mei zouden we 75-jaar vrijheid vieren. Nu dat niet doorgaat is dat erg zuur”, zo vertelt Michel aan Den Haag FM.

Rogier is blij dat de herdenking daar, na overleg met onder meer de gemeente Wassenaar en de Veiligheidsregio Haaglanden, toch door kan gaan. Wel herhaalt Rogier de oproep om niet naar de herdenking te komen en vooral thuis de dodenherdenking vorm te geven. De voorzitter van het Erepeloton Waalsdorp, Vincent Gaal, benadrukte al eerder op Den Haag FM dat het niet de bedoeling is dat er publiek is bij de bijeenkomst en dat daar streng op zal worden gehandhaafd. De Bourdonklok zal wel gewoon vanaf de vlakte klinken, al moet dat nu niet gezien worden als oproep om naar de herdenking te komen.

Ook de herdenking op het Tesselseplein in Duindorp zal er door de coronamaatregelen anders uit zien. Bob Schut van Wijkberaad Duindorp vertelt aan Den Haag FM dat de eerste reactie was om alleen de vlag halfstok te hangen, later is er gekozen voor een kleinschalige herdenking zonder publiek. “De herdenking is voor de Duindorpers zo belangrijk, dat we dit niet zomaar voorbij konden laten gaan”, vertelt Bob. Een livestream van de herdenking in Duindorp is maandag te volgen via de Facebookpagina van het wijkberaad.

Luister hier naar het gesprek met Michel Rogier op Den Haag FM.