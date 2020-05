GroenLinks roept glazenwassers van Nelis uit tot ‘Haagse Werkgever van het Jaar 2020’

Stichting Nelis en Nelis Company heeft dit jaar de titel ‘Haagse Werkgever van het Jaar’ in de wacht gesleept. De prijs is een initiatief van GroenLinks Den Haag en wordt jaarlijks uitgereikt op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Nelis biedt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt de kans om vaardigheden op te doen én door te stromen naar vast betaald werk.

Stichting Nelis en Nelis Company is een glazenwassersbedrijf dat Ian Smeyers vernoemde naar zijn opa, die vijftig jaar geleden de ramen zeemde aan het Noordeinde en jongeren met een moeilijke achtergrond daarbij een tweede kans bood. In de huidige vorm leert Stichting Nelis jongeren een vak en begeleid het ze door naar vast werk bij Nelis Company en collega-bedrijven. Ook krijgen de jongeren ondersteuning bij mogelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld schulden of een detentieverleden. Ondertussen heeft Nelis 300 jongeren in 13 gemeenten aan het werk geholpen.

Directeur Ian Smeyers is blij met de prijs en ziet dit als een mooie beloning voor de focus van de onderneming. De prijs van de Haagse GroenLinks fractie wordt dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Vorig jaar ging de titel ‘Haagse Werkgever van het Jaar’ naar Brouwerij De Prael. Eerder mochten Happy Tosti, GreenFox Social Return en Du Nord Rijwielen de titel al dragen.