Zorgen om afval in Haagse straten blijven

Den Haag dreigt één grote afvalberg te worden. Daar maken partijen in de gemeenteraad zich zorgen om. “Zeker in deze tijd waarin iedereen binnen moet blijven, is een schone woonomgeving van belang”, vindt de Haagse Stadspartij.

Volgens oppositiepartij Hart voor Den Haag/Groep de Mos dreigt de stad door wangedrag van viespeuken te veranderen in één grote afvalberg. “Hele wijken worden geteisterd door illegale bijplaatsingen bij de ondergrondse afvalcontainers en door zwerfvuil”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos.

De partij wil dat er een ‘heterdaad team’ in burger ingezet wordt die op patrouille gaat. Het team moet ook getipt kunnen worden door burgers die getuige zijn van illegale bijplaatsingen. Daarnaast wil de partij dat er camera’s worden opgehangen en scanauto’s gaan rondrijden om afval op te speuren.

Ook de Haagse Stadspartij maakt zich druk om de vervuilde Haagse straten. Fractievertegenwoordiger Tim de Boer: “Op Tweede Paasdag heb ik persoonlijk al zo’n tachtig meldingen doorgegeven uit de Schilderswijk, Transvaal, Groente en Fruitmarkt, Escamp en het Valkenbos- en Zeeheldenkwartier. Het was een grote puinhoop. En ook uit andere delen van de stad ontvingen we deze signalen.”

De partijen hebben raadsvragen gesteld.

Foto: Omroep West / Marijke Lagas.