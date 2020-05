ADO Den Haag zet in op nieuw huwelijk met Maurice Steijn

Iets meer dan een week weet ADO Den Haag dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. In die dagen zit de club niet stil. Het kunstgrasveld is inmiddels verwijderd. Daarnaast werd er afscheid genomen van hoofdtrainer Alan Pardew en zijn staf en is de jacht op droomkandidaat Maurice Steijn gestart.

ADO heeft contact opgenomen met Steijn nadat de club officieel bekendmaakte dat het niet doorgaat met Pardew. In de winterstop sprak directeur Mohammed Hamdi ook al met de Haagse trainer. Tot een akkoord om tussentijds in te stappen kwam het toen niet. Maar de liefde is maanden later niet minder geworden. De residentieclub gaat vol voor Steijn en Steijn ziet zijn oude liefde wel zitten.

Dat het nog niet tot een akkoord is gekomen, is niet gek. ADO heeft iets meer dan een week geleden gehoord dat het volgend seizoen ook in de Eredivisie speelt. Dat betekent financieel een iets minder grote stap terug. Dat de Haagse club sowieso terug moet in financiën mag duidelijk zijn. Een duur seizoen, waarin diverse contracten zijn afgekocht, tussentijds een blik nieuwe spelers werd opengetrokken en de gevolgen van de coronacrisis, raken de Haagse club in de portemonnee.