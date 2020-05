Haagse Markt online gelanceerd

De online versie van de Haagse Markt is zondag online gezet. Via de website kunnen Hagenaars online de producten van de Haagse Markt kopen en laten bezorgen. Zo’n twintig marktondernemers doen mee aan de proef via het platform lokalemarkten.nl. Het is een initiatief van drie studenten die de Haagse Markt een warm hart toedragen.

Het stadsbestuur besloot eerder dat de Haagse Markt kleiner en beperkt open mag. Dat betekent dat er alleen levensmiddelen mogen worden verkocht. De marktondernemers mogen alleen voedingsartikelen verkopen, zoals vlees en vis, groente en fruit, zuivel, delicatessen, noten en zuidvruchten, brood en banket en biologische en fairtrade-producten. Andere ondernemers zitten daardoor zonder omzet thuis.

Eerder spraken we initiatiefnemer Tom van Doorn. Luister dat gesprek hier terug.