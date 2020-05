Toekomstmaatschappijprijs voor tweede keer uitgereikt

Vrijdagmiddag heeft de PvdA Den Haag de Toekomstmaatschappijprijs 2020 uitgereikt aan broer en zus Anar en Zeleyga Mammadov; beiden lid van de Raad van Kinderen. Raadslid Janneke Holman overhandigde een rode hamer en een cheque van 750 euro. Met de stichting Leergeld is afgesproken dat de Raad van Kinderen zelf mag bepalen hoe ze de prijs gaan inzetten.

De Haagse afdeling van de PvdA heeft als eerbetoon aan Troelstra sinds 2019 de Toekomstmaatschappijprijs in het leven geroepen. In 2019 ging deze prijs naar Youth for Climate. De jury bestaat uit PvdA leden. De prijs mag niet in de portemonnee van personen verdwijnen, maar moet ten goede komen aan het project waar zij aan werken.

Foto: Henriette Guest.