Topsporters mogen weer trainen in Topzeilcentrum, RAC-hallen en Zuiderpark

Topsporters kunnen op drie plekken in Den Haag hun trainingen hervatten. Het gaat om topsporters met een A-status, een selectiestatus of een high-potentialstatus die in Den Haag terecht kunnen bij het Nationaal Topzeilcentrum op Scheveningen, het Olympisch Skateboard Trainingscenter in de voormalige RAC-hallen en de Sportcampus Zuiderpark. De sportkoepel NOC*NSF heeft deze plekken toegevoegd aan de lijst van sportlocaties waar de ongeveer 800 erkende topsporters volgens de coronarichtlijnen van het RIVM terecht kunnen.

Hierdoor kunnen sporters binnen de topsportprogramma’s zeilen, skateboarden en beachvolleybal hun activiteiten in Den Haag weer oppakken. Het kabinet gaf eerder de topsporters groen licht om weer te trainen, mits ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden. De topsporters mogen trainen op een aantal sportcomplexen, als ze tenminste niet binnen anderhalve meter van elkaar komen en andere voorschriften in acht nemen.

De sportbonden leggen hun maatregelen vast in protocollen, die de sportkoepel moet goedkeuren. Zo moet er op de complexen bewegwijzering zijn geplaatst om de topsporters langs een eenrichtingsroute te laten bewegen en daarmee confrontaties tussen personen te voorkomen. Het advies is ook om thuis alvast om te kleden en daar ook naar het toilet te gaan. Alle trainingen vinden plaats op plekken die afgesloten zijn voor iedereen, behalve de topsporters en noodzakelijke begeleiding.

De lijst van sportkoepel NOC*NSF is inmiddels gegroeid tot zo’n dertig accommodaties in heel Nederland.