4+5-mei-special in poëzie-podcast Het Woordenrijk

Beluister hier de podcast van Het Woordenrijk waarin vrijheids-poëzie en verhalen voorbij komen van onder meer Anne-Tjerk Mante, Marike Verheul en Diann van Faassen, die laatste liet zich inspireren door collega-dichter Harry Zevenbergen die in een verpleeghuis zit:

Ik heb al dagen de stad niet gezien

een misdaad

Sommigen zien kansen

anderen blijven doen

wat ze altijd al deden

houden de pols vast

vragen het hart

niet luider te bonzen

dan ze verdragen

Een mens gedijt

bij herhaling, een ritme

onze hartslag

Wat als de tafel

waaraan je zit

een gangenstelsel is

waar je de weg niet meer vindt

Sommigen vallen stil

anderen schreeuwen

ik heb al dagen mijn stad

niet meer gezien

Houden we de pols vast

of voelen we het hart

Aldus de Haagse dichter Diann van Faassen in haar bijdrage voor deze Woordenrijk. Verder hoor je Anne-Tjerk Mante, Marike Verheul, Edwin Fagel die Hugo Claus leest, Alexander Franken doet Adriaan Bontebal, Sjaak Kroes over geluk, Jana Beranova en presentator Ricco leest Splinter Chabot, Lieke Marsman en Wu Mei. Muziek is er van: Suzanne Vega, Hanneke Laura en Wij (Ilse de Lange, Dolf Jansen, Reniet Vrieze).

Het Woordenrijk is normaal gesproken zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren en wordt gemaakt door Harry Zevenbergen, Ricco van Nierop en Rene Schaarenburg.