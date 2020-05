Alternatieve 4 mei herdenking Internationaal Homomonument

Zoals ook elders is er maandag geen sprake van een herdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag, in verband met het coronavirus. De organisatie heeft een alternatief gemaakt in de vorm van digitale boodschappen. Deze zijn gemaakt door de personen die bij het monument zouden komen spreken.

Het zijn kunstkenner Frans Leidelmeijer, bekend van het TV programma Tussen Kunst & Kitsch, wethouder Bert van Alphen van de gemeente Den Haag, Bidjai Jagroep van Stichting Vobis, Anysha Bharos van The Hang-Out 070 en Peter Scheffer van COC Haaglanden.

Op 4 mei zijn vanaf 10.00 uur ‘s-morgens gedurende de gehele dag en avond de videoboodschappen te zien op deze website .

Foto: Stichting International Homomonument Den Haag.