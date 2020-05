Bouw ‘coronadorp’ voor daklozen bij ADO-stadion start 14 mei

De bouw van het ‘coronadorp’ voor daklozen op het terrein bij het stadion van ADO Den Haag begint donderdag 14 mei. De portocabins, waar de opvanglocatie uit bestaat, worden op dit moment in elkaar gezet in een fabriek. Daarna worden ze in drie dagen neergezet bij het Cars Jeans Stadion. In de corona-zorglocatie kunnen dak- en thuislozen in vervangende thuisisolatie uitzieken.

Om verspreiding van het coronavirus onder daklozen tegen te gaan is er extra opvang gerealiseerd in enkele hotels. Onder andere de hotels Andante en Bella Vista bieden opvang aan dak- en thuislozen. Sinds hun komst hebben bewoners overlast ervaren. Ondanks de maatregelen van de gemeente om meer beveiliging en begeleiding in te zetten, bleef de overlast van dak- en thuislozen op Scheveningen aanhouden. Zodra de zorglocatie bij het ADO stadion is ingericht komt er ruimte vrij aan de huidige opvanglocatie van de Kessler Stichting. Dan zal er ook worden gestart met het verhuizen van een aantal cliënten van de hotels op Scheveningen naar deze opvanglocatie van de Kessler Stichting.

Tegen de opbouw van de corona-zorglocatie werd de afgelopen weken door meerdere partijen kritiek geuit. Zo klaagden het Straat Consulaat en de Haagse straatdokter Richard Starmans dat zij door de gemeente niet betrokken waren bij de beslissing. Verder richt de kritiek, die ook komt van een aantal politieke partijen, zich op de plek van de zorglocatie aan de rand van de stad. “Kwetsbaren worden onzichtbaar gemaakt en verder weggedrukt”, zei Fatima Faid van de Haagse Stadspartij onlangs tegen mediapartner Omroep West.

Bloemetje vanuit de politiek

Om wat meer positiviteit aan te brengen in de discussie rondom de opvang van dak- en thuislozen is ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis vandaag langsgegaan bij de begeleiding in hotel Andante op Scheveningen met een bloemetje. “De begeleiding werkt hartstikke hard om het goed te regelen en ik vind het fantastisch dat de hoteleigenaren hun kamers beschikbaar hebben gesteld”, zegt Grinwis die ook begrip heeft voor de zorgen van bewoners. “De communicatie van de gemeente had beter gemoeten, maar het was crisis en er moest een oplossing komen voor een acuut probleem.”

Hoofdfoto: Richard Mulder. Bovenstaande foto: Tamara van der Spek