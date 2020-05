Uitspraak in kort geding tegen 5G over drie weken

Drie Haagse foto’s in ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

Drie Haagse foto’s hebben een plek gekregen in ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’. Twee daarvan zijn uit de beeldcollectie van het Haags Gemeentearchief. Alle provincies hebben bijgedragen aan het landelijke fotoproject. Er is onderzoek gedaan in archieven en ook particulieren zonden foto’s in.

Over de periode 1940 tot en met 1945 zitten er maar liefst 13.730 foto’s in de beeldbank van het Haags Gemeentearchief. Belangrijk voor het project was dat er over de foto een indrukwekkend verhaal verteld kan worden. Ook moest de foto voorzien zijn van een plaatsing en datering. Archivaris Saskia Noot, verantwoordelijk voor de selectie van het Haags Gemeentearchief, zocht daarbij ook naar minder bekende verhalen over Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In totaal werden er ruim 350 foto’s in de provincie Zuid-Holland ingebracht door het publiek en vanuit diverse erfgoed instellingen (musea, archieven, historische verenigingen). Vijfentwintig hiervan werden in een provinciale ronde gekozen tot meest spraakmakende foto’s uit de provincie.

Vervolgens heeft een publieksjury, onder voorzitterschap van Tweede Kamervoorzitter Khadja Arib, uit alle door de provincies ingebrachte foto’s nu dé honderd foto’s gekozen. Maar liefst drie daarvan zijn genomen in Den Haag, twee daarvan komen dus uit de beeldcollectie van het gemeentearchief.

Op 4 mei verschijnen de honderd foto’s op de website in100fotos.nl en zendt de NOS, direct na de Dodenherdenking, een speciaal tv-programma over het project uit op NPO2 (20.35 uur). Dan ligt ook het boek De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s in de winkels.

Trotse Joodse man

Deze foto is ontstaan uit een toevallige ontmoeting op het Hobbemaplein. Wat direct opvalt, is dat deze man een Jodenster op zijn pak draagt. Vanaf 3 mei 1942 moesten alle Joodse mensen in Nederland deze ster dragen. De fotograaf van de foto heeft aan zijn kinderen verteld dat de afgebeelde man trots was Jood te zijn en een Jodenster te dragen. Dat is ook het enige wat we over de man op de foto weten. En dat is best jammer; zijn gezicht en houding roepen nieuwsgierigheid op. Wie is hij en wat is er met hem gebeurd?

Foto’s maken met gevaar voor eigen leven

Het was erg gevaarlijk om foto’s te maken tijdens de oorlogsjaren. Voor het fotograferen van neergeschoten vliegtuigen bij Iepenburg kon je de doodstraf krijgen. Toch weerhield dit niet iedereen. Bijvoorbeeld de fotograaf van onze derde foto, J.J. Duimel. De heer Duimel droeg zijn fototoestel onder een ruime regenjas op zijn buik. Zijn foto’s liet hij ontwikkelen bij een Joodse mevrouw, totdat zij verdween.

Later in de oorlog is hij ondergedoken. Wanneer hij over straat ging, deed hij dit soms verkleed als vrouw. Zo heeft hij zelfs ooit sjans gehad met een Duitse man.

De hongerwinter werd de heer Duimel bijna fataal. Hij ving zelf mussen met een vergiet (als val). Zijn leven heeft hij te danken aan de Zweedse voedseldroppings. Niet dat hij die hoefde te eten. In de straat wist men dat hij stervend was. Toen bekend werd dat er voedsel was gedropt, hielpen de buren hem aan gehamsterd voedsel bestemd voor henzelf.

Opsluiten en berechten van collaborateurs en NSB’ers

Deze foto uit het Haags Gemeentearchief werd ingestuurd door het Nationaal Monument Oranjehotel. Het Oranjehotel koos de foto omdat het een belangrijke kant van de bevrijding laat zien: het opsluiten en berechten van collaborateurs en NSB’ers.

De zeven gearresteerden zijn vooraanstaande NSB’ers en de foto is genomen in de strafgevangenis in Scheveningen. Van links naar rechts naast de marechaussee: Karel Enklaar (Heerbanleider van de Weermachtafdeling (WA) van de NSB en adjudant van NSB leider Mussert), Max Blokzijl (NSB-propagandist), Robert van Genechten (procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag), Anton Mussert (NSB-leider), Carel Huygen (Secretaris-Generaal van de NSB), Harmen Westra (hoogleraar en NSB-burgemeester van Den Haag) en Henri van Maasdijk (NSB-burgemeester van Den Haag vanaf maart 1945).

Diverse vonnissen

Blokzijl was de eerste ‘landverrader’ die ter dood werd veroordeeld. Het doodvonnis van Mussert werd op 7 mei 1946 voltrokken. Tegen Van Genechten werd ook de doodstraf geëist. Tot uitvoering daarvan is het nooit gekomen. Hij pleegde op 17 oktober 1945 zelfmoord in de gevangenis. De rechtbank veroordeelde Huygen tot 18 jaar gevangenisstraf. Hij ontving in 1955 gratie. Tegen NSB-burgemeester Westra was in eerste instantie de doodstraf geëist. Hij zat uiteindelijk slechts zes jaar vast. Henri van Maasdijk die aan het einde van de oorlog twee maanden burgemeester van de hofstad was, kreeg een veroordeling van 20 jaar. Na gratieverzoeken is hij na enkele jaren vrijgelaten. De uitspraak tegen Adjudant Enklaar luidde in 1950: tien jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

Zusjes Anneleen en Annemarie op de puinhopen van hun gebombardeerde huis in Bezuidenhout

De derde Haagse foto in het fotoproject ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’ is gemaakt op 3 maart 1945.

In de wijk Bezuidenhout, Den Haag, maakt de vader van de zusjes Anneleen en Annemarie een foto op de puinhopen van hun gebombardeerde huis. De geallieerde bommen die op de wijk terecht komen waren bedoeld voor Duitse raketinstallaties in het Haagse bos. Terwijl haar zus uit voorzorg al naar haar oma gebracht is, overleeft Anneleen het bombardement ternauwernood. Willy, de onderduiker die de familie in huis heeft, grist Anneleen op tijd uit de kinderwagen zodra de eerste bommen vallen. Vervolgens neemt hij haar mee naar het Sint Antoniushove ziekenhuis in Leidschendam, waar Anneleens vader als arts werkt. Op dat moment worden er vele gewonden binnengebracht. Omdat Anneleen niet gewond is, worden zij en Willy weer weggestuurd. Wat er daarna gebeurt, is niet bekend. Anneleen is korte tijd zoek en haar moeder vreest dat zij alsnog omgekomen is bij een daaropvolgend bombardement. Na enkele dagen wordt ze weer herenigd met haar familie.