Kinderherdenking in Madurodam te volgen via Den Haag TV

Gemeente heeft 38 keer ingegrepen bij horeca sinds coronacrisis

De gemeente Den Haag heeft sinds de coronacrisis 38 keer ingegrepen bij horecazaken die in overtreding waren. Het gaat om boetes of waarschuwingen vanwege overtredingen van de drank- en horecawet en overtredingen van de noodverordening sinds 16 maart. Dat meldt een woordvoerster van de gemeente op vragen van Den Haag FM.

Op het Haagse stadhuis is niet genoteerd om welke overtredingen het precies gaat. Rond het winkelcentrum aan het Alphons Diepenbrockhof in Loosduinen zou bijvoorbeeld een ondernemer van een viskraam zijn beboet, omdat zijn klanten hun visje opaten op een nabijgelegen bankje. Of dit ook wordt geschaard onder de ‘ingrepen’ van de gemeente is dus niet duidelijk.

In andere gemeenten werd bijvoorbeeld ingegrepen als cafés en restaurants ook bierpakketten verkopen. Of als de horecazaken ook alcohol verkopen bij het bezorgen of afhalen van de maaltijd. Volgens de landelijke drank- en horecawet is dit namelijk niet toegestaan. Café- en restauranteigenaren riskeren een boete van 1.360 euro als handhavers er lucht van krijgen.

In andere regio’s, zoals Gelderland-Zuid, hebben de burgemeesters besloten om de bezorging van drankpakketten van cafés en restaurants voorlopig te gedogen. “Door bezorgen te gedogen, laten wij zien oog te hebben voor de belangen van ondernemers in deze moeilijke tijd”, verklaarde de Nijmeegse burgemeester Hulbert Bruls, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Maar dat is in de Veiligheidsregio Haaglanden, waar Den Haag onderdeel van is, niet door de burgemeesters afgesproken. “De drank- en horecawet is leidend”, legt de woordvoerster van de gemeente uit. “De verkoop van alcohol als (onderdeel van) take away is in heel Nederland niet toegestaan.” In Den Haag wordt er bij overlast of melding op gehandhaafd, bevestigt de woordvoerster.

Gemeenteraadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat de gemeente zo snel mogelijk duidelijkheid moet scheppen of de verkoop van alcohol door cafés en restaurants nu wel of niet gedoogd wordt. Het oppositieraadslid hoort van meerdere horeca-ondernemers verschillende verhalen: bij de een wordt de alcoholverkoop door handhaving gedoogd, de ander denkt dat de verkoop verboden is en is bang voor boetes.

“Meerdere horecabedrijven verkopen bijvoorbeeld die bierpakketten dat om het vege lijf te redden. Dat doen ze niet uit weelde”, zegt Sluijs tegen Den Haag FM. “Niemand zit erop te wachten dat hier overijverige handhavers de horeca-ondernemers gaan beboeten, omdat ze een paar biertjes verkopen bij een maaltijd. De drank wordt daarnaast meestal lauw geleverd en niet koud, want het is niet de bedoeling dat de alcohol buiten op bankjes of in parkjes wordt geconsumeerd, maar gewoon thuis. Daar moeten we niet al te krampachtig over doen.” Sluijs zal in de eerstvolgende commissievergadering van de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders bevragen over de kwestie.