Hagenaar Dick Advocaat sluit niet uit dat hij aan zijn laatste seizoen begint

Of Dick Advocaat (72) bij Feyenoord nu dan toch eindelijk aan zijn laatste seizoen begint in zijn lange en succesvolle trainerscarrière? De oud-bondscoach schoot in de lach bij die inmiddels vertrouwde vraag tijdens een presentatie vanwege een nieuw contract voor hem. De Haagse voetbalfanaat heeft immers al best wel vaak geroepen dat hij aan zijn laatste karwei zou gaan beginnen. Voorlopig is Advocaat echter nog volop actief, in elk geval nog tot medio 2021 bij de Rotterdamse volksclub, die hij vanaf eind oktober reanimeerde en terugbracht naar de vaderlandse top.

“Er is misschien nog wel een leuk klusje in het buitenland, Dick”, reageerde zijn trouwe assistent Cor Pot nog voordat zijn ‘baas’ kon antwoorden op de onvermijdelijke vraag. “Nee, nee, dit is echt mijn laatste seizoen”, lachte Advocaat. “Ja, ik weet dat ik dat wel vaker heb gezegd. Nou, dan verander ik gewoon weer van gedachten. Ik vertel wat jullie graag willen horen.”

Advocaat deed in de laatste fase van zijn loopbaan feitelijk alleen interim-opdrachten. Bij Feyenoord echter begint hij zowaar aan zijn tweede seizoen. “Ook hier was het de bedoeling om niet langer te blijven, niet wetende echter dat het zó goed zou gaan en dat ik er zoveel plezier aan zou beleven. Dat laatste is het allerbelangrijkste. We voelen ons allemaal heel senang hoe het nu gaat bij Feyenoord. En ik kan het straks ook weer eens vanaf het begin van het seizoen laten zien en dat is gewoon een heel mooie uitdaging.”

Advocaat verlengde zijn contract twee weken geleden bij Feyenoord. Kort daarna besloot de KNVB de competitie vanwege de coronacrisis te beëindigen. “We zitten in een situatie die voor ieder mens heel moeilijk is, maar daar zullen we toch doorheen moeten komen. Ik ben zelf niet bang voor het virus, maar ik ben wel voorzichtig. We trainen nu tot eind mei in groepjes van drie, dat loopt goed. Dan volgt de vakantie en hopelijk kunnen we daarna weer echt beginnen. Er zullen in de huidige selectie niet veel wisselingen komen, denk ik.”

Advocaat heeft in de afgelopen periode “ontzettend veel” documentaires gekeken. “En Netflix natuurlijk”, grinnikte hij. “Ik heb ook veel meer boeken gelezen dan anders. De tijd ging daardoor eigenlijk best wel snel. Maar zonder voetbal ben ik eigenlijk nooit. Ik heb toch wel weer wat wedstrijden van Feyenoord nog eens teruggekeken. Of ik het mis? Ja, natuurlijk, zoals iedereen, maar het is nu eenmaal zo.”