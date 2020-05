Kinderherdenking in Madurodam te volgen via Den Haag TV

Straten en pleinen in Den Haag zullen maandag leeg blijven bij de talloze dodenherdenkingen. We herdenken de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sinds die tijd. Ondanks de coronacrisis gaan de herdenkingen door, maar wel anders dan gepland.

Omroep West en Den Haag TV zenden de Kinderherdenking op 4 mei live uit op radio en tv en is te bekijken via onze livestream. De bijeenkomst in Madurodam begint om 19.45 uur.

Kijk hier live naar Den Haag TV.