LIVEBLOG: Aangepaste plechtigheden voor Dodenherdenking

In het hele land zijn door de coronacrisis overdag en in de avond aangepaste plechtigheden voor dodenherdenking. Zo vinden, naast de Nationale Dodenherdenking op de Dam, ook de herdenkingen op de Waalsdorpervlakte, Kamp Amersfoort, Kamp Vught en het Nationaal Ereveld in Loenen zonder publiek plaats. Wel worden er bij verscheidene herdenkingen toespraken gehouden van ministers, onder wie Ferd Grapperhaus, Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra.

Blijf op de hoogte via dit liveblog. Natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en van 16.00 tot 19.00 is zal Tjeerd Spoor je bijpraten in Studio Haagsche Bluf te horen op Den Haag FM.

Den Haag FM is benieuwd hoe jij de tijd doorkomt. Misschien heb je wel handige tips voor jouw stadsgenoten? Laat het ons weten en wie weet nemen wij binnenkort contact met je op voor bijvoorbeeld een interview op de radio of tv!

COVID-19 boosdoener stress en psychische klachten

De kans op besmetting met het COVID-19 virus en de daarbij behorende maatregelen leveren veel mensen stress op. Voor de 1 miljoen Nederlanders die reeds met psychische klachten kampen gaat dit vaak gepaard met verergering van de klachten. “Uit onderzoek onder leden van het GGZ-panel blijkt dat de helft van de ondervraagden meer klachten ervaart zoals paniek, depressiviteit en slecht slapen”, vertelt Marielle van den Berg van MIND in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Mensen die zich somber voelen wordt geadviseerd om structuur in de dag aan te brengen en gezond te leven. Van den Berg: “Goed eten, niet te veel drinken en bewegen is altijd goed. Ook kan het helpen om over zorgen te praten en afleiding te zoeken in bijvoorbeeld een hobby”. Slechte slapers wordt geadviseerd om gedachten op te schrijven en zorgen niet groter te maken dan ze daadwerkelijk zijn.

Luister hier naar het interview met Marielle van den Berg.

Alternatieve 4 mei herdenking Internationaal Homomonument

Zoals ook elders is er maandag geen sprake van een herdenking bij het Internationaal Homomonument in Den Haag, in verband met het coronavirus. De organisatie heeft een alternatief gemaakt in de vorm van digitale boodschappen. Deze zijn gemaakt door de personen die bij het monument zouden komen spreken. Lees hier verder.

Haagse scholiere draagt gedicht voor tijdens herdenking op de Dam

De Haagse scholiere Eva Pronk (16) van De Populier mag tijdens de herdenking op de Dam een gedicht voordragen. In Haagse Ochtendradio spreekt Thomas Hekker rond 9.15 uur met Eva over haar gedicht.

Luister hier naar het interview met Eva Pronk.

Voor het eerst spreekt staatshoofd tijdens Dodenherdenking

Koning Willem-Alexander houdt vandaag tijdens de Nationale Dodenherdenking een toespraak, vanaf een vrijwel verlaten Nationaal Monument op de Dam. Het koningspaar, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn daar aanwezig. Twee scouts plaatsen kransen die overheden en organisaties gewoonlijk zelf leggen. Willem-Alexander en Máxima leggen zelf hun krans. Het is de eerste keer dat een staatshoofd spreekt tijdens Dodenherdenking.

Dodenherdenking bij Haagse monumenten kleinschalig en zonder publiek

Door de coronacrisis zal de Dodenherdenking op 4 mei dit jaar anders zijn dan andere jaren. Michel Rogier, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage zegt dat de herdenkingen waar de stichting voor verantwoordelijk is, niet georganiseerd kunnen worden omdat daar doorgaans een paar honderd mensen op af komen. De herdenking op de Waalsdorpervlakte gaat wel door, al is dat nu een besloten ceremonie. Bekijk onze reportage.

Monument Waalsdorpervlakte

Monument Waalsdorpervlakte, daags voor de Nationale Dodenherdenking. Mensen leggen bloemen bij het muurtje met de bronzen kruizen. Tijdens de bezettingsjaren werd de vlakte door de Duitsers gebruikt als fusilladeplek: verzetsstrijders uit de nabijgelegen gevangenis, het Oranjehotel, werden door de Duitsers op de Waalsdorpervlakte ter dood gebracht.