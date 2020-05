Drie Haagse foto’s in ‘De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s’

Politie jaagt op vermoedelijk Haagse daders na ‘extreem zware mishandeling’

Vier mannen die vermoedelijk uit Den Haag of omgeving komen, worden gezocht vanwege een ‘extreem zware mishandeling’ in het Brabantse Vlijmen. De verdachten krijgen een week om zich te melden, anders worden beelden van ze herkenbaar getoond in de opsporingsprogramma’s van de politie.

De mishandeling was eind februari in een eethuis in Vlijmen. Op dat moment werd carnaval gevierd. Camera’s in de eetgelegenheid legden vast hoe meerdere mensen elkaar schoppen, slaan en te lijf gaan met barkrukken. Ook is te zien dat er meerdere keren tegen het hoofd van een 33-jarige man wordt geschopt, terwijl hij bewusteloos op de grond ligt. De politie in Noord-Brabant dreigt de ‘zeer heftige beelden’ van de knokpartij herkenbaar te gaan laten zien, als de verdachten zich deze week niet melden.

Waarschijnlijk komen de vier verdachten uit Den Haag of de omgeving ervan, maar volgens de politie hebben ze misschien ook wel een link met Brabant. De oproep aan hen is dan ook duidelijk: “Jullie staan op beeld en krijgen een week de tijd om je voor je daden bij ons te verantwoorden. Zo niet, kom je herkenbaar in beeld in onze opsporingsprogramma’s.”

Foto: Omroep Brabant.