Politie houdt tientallen anti-lockdownactivisten aan bij Den Haag CS

De politie heeft bij Den Haag CS tussen de 30 en 40 betogers aangehouden die tegen de coronamaatregelen demonstreerden. Een bus van vervoermaatschappij HTM staat klaar om de betogers mee te nemen naar het politiebureau.

De groep is in omvang afgenomen en staat nu bij zij-ingang station. Sommige hebben maskers opgezet en roepen : politie is fout pic.twitter.com/WmEfCQXa42 — lieke jongbloed (@ljongbloed) May 5, 2020

Kort voordat de politie in actie kwam bij het station, had burgemeester Johan Remkes van Den Haag opdracht gegeven een einde te maken aan een betoging tegen coronamaatregelen in zijn stad, omdat de betogers zich niet zouden houden aan de aanwijzingen van de politie.

De gemeente had de Koekamp als locatie aangewezen, op voorwaarde dat de tientallen betogers de aanwijzingen van de politie zouden opvolgen en overal minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar zouden houden.

Afgelopen nacht waren door tegenstanders van de intelligente lockdown bij het winkelcentrum Leyweg en het Zuiderpark verschillende teksten met krijt gekalkt, zoals ‘vrijheid nu’, ‘stay free’, ‘unlock now’ en ‘stop lockdown’.