Duizenden kinderen herdenken vanuit huiskamer tijdens Nationale Kinderherdenking 4 mei

Duizenden kinderen in Nederland zijn gisteravond virtueel samengekomen voor de Nationale Kinderherdenking 4 mei. Op de plek waar normaal gesproken duizenden kinderen met hun familie bijeenkomen om te herdenken, waren er nu maar 9 kinderen aanwezig bij de herdenking op Madurodam zelf. In een zee van rood-witblauwe vrijheidsbloemen en een omlijsting van lange linten met alle persoonlijke vrijheidswensen stonden zij ten overstaan van alle kijkers thuis stil bij allen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Zo vertelde de tienjarige Ileen haar verhaal over de oorlog in Syrië en zong Yosina (13 jaar) de Nederlandse versie van John Lennon’s ‘Imagine’. Want stel je voor dat niemand een vijand zou zijn van elkaar… In opmaat naar misschien wel een van de meest beladen landelijke twee minuten stilte speelde de 14-jarige Sofie het signaal ‘Taptoe’ vanaf de 20-meter hoge vuurtoren van Madurodam.

Silver, winnaar van The Voice Kids 2019, zong na de 2 minuten stilte aan het einde van het eerbetoon het Wilhelmus. Ter afsluiting van de Nationale Kinderherdenking 4 mei legde de 17-jarige Büsra, burgemeester van Madurodam, namens alle kinderen van Nederland een krans. Volgens de voorzitter van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei, Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten, is het gelukt om met de alternatieve opzet een vorm te vinden die recht doet aan dit bijzondere nationale herdenkingsmoment. “Samen herdenken is essentieel, juist in het jaar van 75 jaar vrijheid. Door de inzet van streamingtechnologie en digitale participatie hebben we verbondenheid weten te creëren, met duizenden kinderen die allemaal op afstand waren – maar toch dichtbij”, aldus Wijnen. “Het was een herdenkingsmoment dat velen van ons zich over heel veel jaren nog zullen herinneren.”

Foto: Madurodam.