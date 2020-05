Haagse sportclubs verwelkomen jeugd onder strikte voorwaarden

Al een week mogen kinderen tot en met 18 jaar onder strikte voorwaarden weer trainen in de buitenlucht. Haagse sportclubs hebben daarom voorzorgmaatregelen getroffen om weer trainingen te kunnen geven. Zo ook Haag Atletiek en de Haagse Voetbal & Cricket Vereniging Quick die blij zijn om de jeugd weer te mogen verwelkomen

“Je zou het kunnen vergelijken met de koeien die weer de wei in mogen. Het is echt één grote lol, rennen, springen, vliegen, teamgenootjes weer zien. Één grote dolle boel, zeker met de kleinste”, vertelt Marcel de Kler van Quick. Bijna alle jeugdleden van de vereniging trainen sinds vorige week in de buitenlucht.

Bij Haag Atletiek hebben ze zich goed voorbereid om de afstand van 1,5 meter aan te houden tijdens de trainingen. “Een atletiekbaan bestaat uit acht banen dus wij proberen maar vier banen te gebruiken”, vertelt trainer Hans Coolen. “Dus als een baan tussen zit, dan hebben de atleten automatisch 1,5 meter afstand. En vandaar dat we ook met kleinere groepen werken dan is het ook makkelijker voor de atleten en de trainer zelf om dat in de gaten te houden.”

Ondanks de opening blijven clubgebouwen, een belangrijke ontmoetingsplek voor leden, wel gesloten. Daardoor lopen de clubs omzet mis. Marcel: “dat zijn best wel forse bedragen die wij missen. Maar ja, het is wat het is. Iedereen heeft ermee te dealen en wij dus ook”.