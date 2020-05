Kinderherdenking in Madurodam te volgen via Den Haag TV

LIVEBLOG: Geen bevrijdingsfestivals, 75 jaar vrijheid wordt thuis gevierd

Bevrijdingsdag had een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals, de nationale herdenking van de capitulatie en het Bevrijdingsdefilé in Wageningen afgelast. De afsluiter van Bevrijdingsdag, het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, is vervangen door een concert vanuit de foyer van Theater Carré. Lees in dit liveblog hoe Den Haag 75 jaar vrijheid viert.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Verder laten om 16.55 uur diverse radiozenders en carillons van kerktorens het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy te horen, op initiatief van cabaretier Claudia de Breij.

Den Haag FM

Op Den Haag FM vieren presentatoren Thomas Hekker en Rob Kemperman dat ze vrij zijn, daarom is er geen Haagse Ochtendradio (7-10 uur) en ook geen Rob’s Tussendoortje (12-15 uur). Maar je kunt wel je radio op 92.0 FM laten staan. Op Den Haag FM hoor je namelijk al het nieuws uit jouw stad, dankzij de collega’s van Radio West!

Het draaiboek van Bevrijdingsdag op Radio West en Den Haag FM: Muijs in de Morgen met Bas Muijs (7-9 uur), Aan de Bak met Patrick van Houten (9-12 uur), De Lunchshow met Justin Verkijk (12-15 uur), Gebakken Lugt met Paul van der Lugt (15-16 uur) en Studio Haagsche Bluf met Tjeerd Spoor (16-19 uur). Gedurende de dag word je live bijgepraat door verslaggevers die door de regio reizen. Verder is er een mini-bevrijdingsconcert te horen in alle programma’s. In dit mini-concert hoor je nummers van voorgaande bevrijdingsfestivals.