Vier grote steden bezorgd over tweede schok voor ondernemers in coronacrisis

De economiewethouders stellen dat perspectief cruciaal is voor ondernemers in sectoren die nog redelijk draaien, zodat zij blijven investeren, zoals vastgoedeigenaren, kredietverstrekkers en beleggers. Daarnaast is perspectief van belang “voor onze inwoners om het vertrouwen te hebben en te behouden om geld te blijven uitgeven en daarmee het lokale bedrijfsleven te ondersteunen”. Ten derde zorgt het voor “behoud van de saamhorigheid, ondernemerszin en creativiteit die in de komende maanden cruciaal zal zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken”.

De lokale bestuurders snappen dat het in deze fase voor het kabinet nog moeilijk is om perspectief te bieden, want “behoedzaamheid is immers geboden”, schrijven ze. “Herstel zal stapsgewijs verlopen en de prioriteit ligt terecht bij het onder controle brengen van de gezondheidscrisis. Voor herstel van de economie is vertrouwen en openheid belangrijk. Over bestaande onzekerheden, belangenafwegingen en ook over (nog) niet gemaakte keuzes. Zodat onze ondernemers en inwoners die bijvoorbeeld werken in sectoren die nu gesloten zijn, zoveel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.”