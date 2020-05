Aanzienlijke schade bij brand in restaurant De Haagsche Beek

In restaurant De Haagsche Beek aan de Machiel Vrijenhoeklaan heeft in in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Het vuur werd rond 3.00 uur ontdekt.

Na enige zoekwerk werd de brandhaard gevonden. De schade in het restaurant is volgens een woordvoerder van de brandweer ‘aanzienlijk’. Rond 3.30 uur was het vuur geblust.

“We hebben nog wat sloopwerkzaamheden in het plafond gedaan om er zeker van te zijn dat er geen brandhaarden meer zijn”, laat de woordvoerder van de brandweer weten. Bij de brand is niemand gewond geraakt.