News updates relating to the coronavirus in The Hague

Hart voor Den Haag: “Justitie moet onderzoek doen naar misstanden op Haags stadhuis”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat justitie een strafrechtelijk onderzoek start naar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) van de gemeente Den Haag. Aanleiding is het vertrek van een topambtenaar, omdat hij volgens het college de gedragscode niet heeft nageleefd en niet transparant heeft gehandeld. NRC Handelsblad schrijft dat deze ambtenaar het bouwbedrijf Volker Wessels zou hebben bevoordeeld. “Als het college geen aangifte doet, dan doen wij dat”, zegt Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Woensdagmiddag praat een raadscommissie van de gemeenteraad over de kwestie. Afgelopen vrijdag schreef het college in een brief aan de gemeenteraad dat de projectdirecteur van bouwproject Amare vertrekt bij de gemeente. Hij was eindverantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe onderwijs- en cultuurcomplex op het Spuiplein. Eind november vorig jaar werd de ambtenaar al van het project gehaald omdat hij mogelijk niet integer zou hebben gehandeld.

Uit onderzoek dat het college vervolgens heeft laten uitvoeren is gebleken dat hij de gedragscode niet heeft nageleefd en dat hij op meerdere vlakken niet transparant heeft gehandeld, bijvoorbeeld door het toevoegen van passages aan verslagen. Daarom vertrekt hij bij de gemeente. Ook het contract van een extern ingehuurde kracht is ontbonden, schrijft het college aan de raad. Maar uit het onderzoek is volgens het college niet gebleken dat “er buiten een mandaat is gehandeld noch dat er afspraken over onrechtmatige betalingen zijn gemaakt.”

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt echter dat de topambtenaar zijn functie wel degelijk misbruikte om bouwer Volker Wessels te bevoordelen. Bovendien zou wethouder Boudewijn Revis (VVD) van een aantal toezeggingen die de ambtenaar deed op de hoogte zijn geweest. Het is voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos aanleiding om een strafrechtelijk onderzoek te eisen naar de gang van zaken. Dat is opvallend want er loopt ook al een rijksrechercheonderzoek naar partijleider en ex-wethouder Richard de Mos en ex-wethouder Rachid Guernaoui. Zij worden door justitie verdacht van corruptie maar zeggen onschuldig te zijn.

“Wij horen al zeven maanden niets van de rijksrecherche en tegen ons is een onderzoek gestart zonder een greintje van bewijs”, zegt raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Er liggen hier geen splinters, maar hele balken aan bewijs. Het stadsbestuur moet direct aangifte doen, doen zij dat niet dan gaan wij het doen.”