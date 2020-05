Horecabranche: heropening terrassen per 1 juni eigenlijk te laat

Meer in

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kijkt met gemengde gevoelens naar berichten dat buitenterassen waarschijnlijk per 1 juni weer open mogen van het kabinet. Volgens algemeen directeur Dirk Beljaarts van de brancheorganisatie is het positief dat cafébazen en restauranteigenaren daarmee eindelijk weer wat perspectief zou worden geboden. Maar eigenlijk is 1 juni wat hem betreft te laat. Bovendien hebben veel horecazaken helemaal geen terras, zo benadrukt de horecavoorman.

Het kabinet praat deze week over het geleidelijk terugdraaien van de intelligente lockdown die eerder werd ingesteld om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Ingewijden meldden eerder al dat er gedacht wordt aan de heropening van kapperszaken begin volgende week. Buitenterrassen van horeca zouden op 1 juni weer open kunnen gaan.

Beljaarts vreest dat veel horecaondernemers toch teleurgesteld zullen reageren, ondanks dat het kabinet dan eindelijk met een route zou komen om de coronasluiting van de horeca geleidelijk af te bouwen. KHN had er in gesprekken met het kabinet op aangedrongen om alle horecazaken die op een verantwoorde manier met de virusuitbraak konden omgaan, al vanaf 20 mei open te laten gaan.

Beljaarts wijst erop dat in andere landen vergelijkbare maatregelen genomen worden. En mei is normaal een hele belangrijke maand voor de horeca, aldus Beljaarts. Hij benadrukt dat de horeca in Nederland nog extra financiële steun van de overheid nodig heeft. “Hopelijk kondigt het kabinet naast de openstelling van terrassen tegelijk weer extra steun aan. Dat zou veel faillissementen voorkomen.”

Overigens is de horeca niet bang dat Nederlanders begin juni nog niet naar de terrassen durven te komen. “Ik denk dat de terrassen snel weer vol zullen zitten. Veel mensen hebben weer behoefte aan sociaal contact. En dat gaat toch het beste met een hapje en een drankje.”