IJscoman Moes op het Binnenhof verkoopt bijna geen ijs meer: “Het is extreem rustig”

IJscoman Moes Pekdemir staat al meer dan 40 jaar op het Binnenhof, maar zo rustig als het nu is heeft hij nog nooit meegemaakt. “Het is extreem rustig”, zegt de ijscoman die op een dag als vandaag normaal gesproken drie- tot vierhonderd ijsjes verkoopt. Door de uitbraak van het coronavirus zijn dat er nog maar tien tot twintig per dag.

“Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Misschien een keer in 1973 tijdens de autoloze zondag”, zegt Pekdemir. “Ik mis de toeristen en de dagjesmensen.” Doordat hij minder klanten heeft is er wel meer tijd voor een praatje. “Mensen vragen veel meer hoe het met mij gaat. Verder krijg ik ook meer fooi. Misschien vinden ze het zielig.”

Ondanks dat Pekdemir nauwelijks ijs verkoopt, maakt hij zich geen zorgen om zijn hoofd boven water te houden. “Ik heb mijn geld goed belegd dus ik heb een achterdeurtje”, zegt Pekdemir.

Verbouwing Binnenhof

Ook als de coronacrisis voorbij is, blijft de toekomst van Moes onzeker. Het Binnenhof wordt namelijk verbouwd en om ergens anders te staan heeft hij een nieuwe vergunning nodig. Op welke plek de ijscoman komt te staan is nog onduidelijk. De gemeente zegt contact op te nemen met Moes zodra er meer bekend is over de planning van de renovatie. Op dit moment is de verwachting dat de verbouwing volgend jaar zomer begint. Pekdemir wacht het rustig af. “Ik zie het allemaal wel”, zegt hij.