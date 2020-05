LIVEBLOG: Crisisteam kabinet komt weer bijeen

Het crisisteam van het kabinet komt om 16.00 uur bij elkaar om te praten over de coronacrisis. De meest betrokken ministers bespreken de informatie en nieuwe adviezen van het team van deskundigen (OMT). De verwachting is dat er gesproken gaat worden over mondkapjes, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Na afloop is er een persmoment.

Blijf op de hoogte via dit liveblog. En natuurlijk is ook alles te volgen via Den Haag FM en Den Haag TV. In Haagse Ochtendradio op Den Haag FM praat Thomas Hekker je bij van 7.00 tot 10.00 uur, vervolgens zal Rob Kemperman het stokje overnemen tussen 12.00 en 15.00 uur in Rob’s Tussendoortje en vanaf 16.00 uur zal Herman Nanninga je bijpraten in een extra lange uitzending van Studio Haagsche Bluf. De persconferentie van het kabinet (vanaf 19.00 uur) wordt live uitgezonden via Den Haag FM, met commentaar van politiek journalist Ivar Lingen en reacties van Haagse vertegenwoordigers.