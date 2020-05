Voorzitter VVS Scheveningen: “Slechts damage control wanneer terrassen 1 juni open mogen”

Het is een spannende dag voor veel horecaondernemers en strandtentexploitanten. Woensdagavond wordt tijdens een persconferentie duidelijk of er perspectief komt voor ondernemers en of het advies van het Outbreak Management Team om verschillende maatregelen te versoepelen wordt overgenomen. “Ik wil niet zielig doen, maar het begint een treurig verhaal te worden. Als we 1 juni open mogen is dit slechts damage control. Met de anderhalve meter samenleving gaat niemand geld verdienen. We gaan er niet alleen dit seizoen last van hebben, maar ook volgend seizoen en misschien zelf het seizoen daarna”, zegt de voorzitter van Vereniging Voor Strandexploitanten Scheveningen André Triep in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Volgens Triep was er in eerste instantie begrip voor de sluiting van de horeca op 16 maart. Het inhalen van de gemiste inkomsten is volgens de voorzitter van VVS Scheveningen niet meer in te halen. Triep: “De rekeningen stapelen zich op en er komt geen piek binnen. Dat maakt onrustig. Ik begrijp de rebellie van sommige ondernemers wel, die ongeacht de uitkomst vanavond gewoon open willen. Op het moment dat je failliet dreigt te gaan maakt een boete van vier á vijfduizend euro ook niet meer uit”. Volgens Triep zou het uitkomst bieden voor de strandexploitanten wanneer de strandtenten na het seizoen mogen blijven staan. Triep: “Wanneer we mogen blijven staan zonder horecaexploitatie en dus niet hoeven af- en op te bouwen scheelt dat zo’n honderdduizend euro. Dat zou een welkome vermindering van de kosten zijn”.

Niet alleen strandtenthouders, maar ook andere branches hebben volgens Triep baat bij het openen van de terrassen. “Als wij open gaan is het personeel weer aan het werk, maar start je ook de economie weer op. Je zet de slager, groenteboer en drankleverancier ook weer aan het werk”, zegt Triep. De strandondernemer denkt dat de terrassen kunnen openen wanneer iedereen ‘gezond verstand’ gebruikt. Triep: “Mensen zijn zich bewust dat ze afstand moeten houden. We moeten niet te spastisch doen, in de stad en de bouwmarkt moeten we elkaar ook passeren, dus kun je ook in een horecagelegenheid naar de toilet. Als je je koortsig voelt of verkouden bent moet je je verantwoording naar de maatschappij toe nemen en binnen blijven”.

Luister hier naar het gesprek met André Triep.