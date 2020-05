Volgens Parkpop is solidariteit nodig om de evenementenbranche overeind te houden

Seniorencomplex ontruimd na autobrand in kelder

ADO-spelers moeten salaris inleveren

De meeste spelers van ADO Den Haag moeten het de komende maanden met wat minder geld doen. De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Op jaarbasis zou daarmee zo’n 35 miljoen worden bespaard. Het bedrag is bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.

Het begint met 2,5% voor jaarsalarissen voor spelers die minstens 25.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat kan oplopend naar maximaal 20%. Daarnaast moeten spelers afzien van eventuele resterende vakantiedagen over het afgelopen seizoen. Ook wordt het vakantiegeld een maand later uitbetaald.

Het akkoord is gesloten tussen werkgeversorganisatie FBO, de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen de maatregelen. De partijen spreken van een ‘historisch akkoord’. Het profvoetbal is de eerste bedrijfstak die een collectieve salarisvermindering heeft afgesproken.