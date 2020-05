Bekijk de Japanse Tuin, maar dan wel via foto en film

Advies aan Den Haag: schrap bezuinigingen en investeer in economie om diepe crisis te voorkomen

De Haagse economische taskforce luidt de noodklok over de economische gevolgen van de coronacrisis. De Economic Board The Hague, zoals deze officieel heet, roept de gemeente Den Haag op om juist tijdens deze coronacrisis extra te investeren in de Haagse economie. De economische denktank doet deze oproep samen met VNO-NCW regio Den Haag, KNH Den Haag, MKB Den Haag en St. Bedrijventerreinen Haaglanden.

De taskforce vraagt de gemeente om geplande bezuinigingen op economische stimulering te schrappen en juist meer middelen vrij te maken voor het herstel en groei van de economie van de stad. Omdat de taskforce begrijpt dat dit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de gemeentelijke financiën, zal het eind mei met een pakket creatieve oplossingen en aanbevelingen aan de gemeente komen.

“Deze crisis is juist hét moment om voor een reset te gaan en een goed fundament te leggen voor de toekomst van de Haagse economie”, aldus voorzitter Henk Kool van de taskforce in een brief aan het stadsbestuur van Den Haag.