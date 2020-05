Bekijk de Japanse Tuin, maar dan wel via foto en film

De Japanse Tuin had deze dagen veel bekijks moeten trekken van de inwoners van Den Haag en (buitenlandse) toeristen. Maar vanwege de coronamaatregelen is het pronkstuk van landgoed Clingendael dit voorjaar gesloten. Op dit moment kan dus niemand genieten van de kersenbomen en exotische heesters.

Toch wil de gemeente Den Haag graag laten zien hoe mooi de Japanse Tuin er nu bij staat. Met behulp van foto’s en een video wil de gemeente de pijn een beetje verzachten en iedereen laten meegenieten van het bijzondere stukje ‘Haags’ groen.

“Ieder voor- en najaar genieten duizenden mensen van de prachtige bomen, heesters en planten in de Japanse Tuin”, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Buitenruimte). De wethouder vindt het jammer dat de tuin door de coronamaatregelen niet bezocht kan worden. “Dat is begrijpelijk, maar ook zonde, want de tuin staat er prachtig bij. Daarom halen we buiten naar binnen zodat iedereen vanuit huis toch de bijzondere Japanse Tuin kan beleven.”

Bekijk hier de video van de Japanse Tuin

Foto’s: Jurriaan Brobbel/gemeente Den Haag