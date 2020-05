Hagenaar dumpt 13.000 euro in weiland na levensgevaarlijke achtervolging

Een 27-jarige Hagenaar is woensdagavond in het Gelderse Terschuur aangehouden na een achtervolging op hoge snelheid. De politie zat achter de man aan nadat deze met meer dan 200 kilometer per uur over de A1 reed. De verdachte ging er samen met een Rotterdammer vandoor, waarbij de bestuurder de macht over het stuur verloor. Na de crash vluchtte het duo ter voet door een weiland. Hier werd het tweetal door twee burgers aangehouden. Bij het onderzoek ontdekte de politie meer dan 13.000 euro die door het tweetal zou zijn gedumpt.

De Hagenaar viel woensdagavond rond 20.45 uur op omdat hij met een 22-jarige Rotterdammer met hoge snelheid over de A1 werd gezien. De politie gaf het duo het stopteken, maar de twee verdachten gaven extra gas en gingen ervandoor. Door de hoge snelheden werd de achtervolging voor de politie zo gevaarlijk dat ze de achtervolging zijn gestopt en werden andere politie-eenheden opgeroepen om het duo verderop de snelweg te kunnen laten stoppen.

De hoge snelheid zorgde ervoor dat de bestuurder van de vluchtende auto de macht over het stuur verloor en crashte tegen de vangrail van de snelweg. De twee mannen vluchtten vervolgens via het weiland dat naast de snelweg lag. Via de sloot probeerden ze er aan de andere kant vandoor te gaan, maar daar stuitten ze op twee doortastende burgers. Die hielden de mannen staande en droegen ze over aan de politie.

Speurhond

Een voorbijrijdende automobilist had gezien dat de twee mannen in het weiland iets weg hadden gegooid. Met een speurhond ging de politie op onderzoek uit en niet veel later werd er ruim 13.000 euro gevonden.

De twee mannen zijn door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het politiebureau. De politie doet nog onderzoek naar waar het geld vandaan komt en of het om legaal of illegaal geld gaat. De twee verdachten zitten voorlopig nog vast.