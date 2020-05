News updates relating to the coronavirus in The Hague

Nutsschool Morgenstond in Escamp gaat halve dagen open: “Onze leerlingen hebben het nodig”

Na de meivakantie mogen de basisscholen met aanpassingen weer open. Aan scholen werd geadviseerd om hele dagen open te gaan en leerlingen om de dag naar school te laten gaan. Nutsschool Morgenstond kiest er echter voor om halve dagen open te gaan.

“We kiezen voor halve dagen omdat we onze leerlingen dan vaker zien”, zegt juf van groep 4a Mandy de Vries. “Sommige leerlingen hebben een lastige thuissituatie en door ze elke dag te zien kunnen we ze beter begeleiden.”

Het advies om hele dagen open te gaan is er om het aantal verkeersbewegingen van en naar school zo laag mogelijk te houden. Minister-president Mark Rutte benadrukte dat woensdagavond nogmaals. “Halve dagen leiden tot meer vervoersbewegingen en er kunnen problemen ontstaan bij de buitenschoolse opvang”, zei hij op de persconferentie. Bij Nutsschool Morgenstond kiezen ze toch voor halve dagen. “We zijn een kleine school en hebben met de ouders afgesproken elkaar niet in de weg te lopen.”

Hele klassen

Wanneer de basisscholen weer met hele klassen open mogen is nog niet bekend. Mogelijk is dat per 1 juni. In dat geval is de nieuwe vorm waarin leerlingen in kleinere groepen halve dagen naar school gaan van korte duur. “Dat is wel gek, maar we doen het met liefde voor de kinderen”, aldus De Vries.