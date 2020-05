Hagenaar dumpt 13.000 euro in weiland na levensgevaarlijke achtervolging

Gewonde bij schietpartij in woning

Revis: Geen schimmige deals gesloten met bouwer

Meer in

Wethouder Boudewijn Revis zegt ‘geschrokken’ te zijn van het feit dat een ambtenaar die direct voor hem werkte, niet integer heeft gehandeld. Maar hij ontkent dat er schimmige deals zijn gemaakt met bouwer Volker Wessels, bijvoorbeeld over het onderhands gunnen van een bouwproject op de plek van een kerk in de internationale zone.

“Dit raakt me”, aldus Revis (VVD, stadsontwikkeling), woensdag tijdens een uren durend debat over de integriteitsschending door de ambtenaar. Revis benadrukte daarbij ook dat dit soort dingen niet moet kunnen bij de gemeente. “We moeten hier wat aan doen en dat gebeurt ook.”

De topambtenaar van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, zo bleek vorige week, had passages in gespreksverslagen aangepast en daarmee de gedragscode van de gemeente overschreden. Bovendien ging hij in op uitnodigingen van bouwer Volker Wessels om wedstrijden van Feyenoord vanuit een skybox te bekijken. “Onaanvaardbaar”, aldus burgemeester Johan Remkes. “Dat zien concurrenten en zo ontstaat een beeld van afhankelijkheid en bevoordeling.”