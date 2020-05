Rutte: niet zeker dat horeca op 1 juni weer open kan

Volgens premier Mark Rutte staat het niet vast dat horeca weer open kan op 1 juni. “Het moet verantwoord kunnen, anders doen we het niet”, zei hij tijdens het debat over corona in de Tweede Kamer. Daar staat volgens Rutte dan weer tegenover dat cafés en restaurants mogelijk al het hele pinksterweekend open kunnen als de strijd tegen het coronavirus dat blijkt toe te laten.

Rutte zei dat hij het pas een week van tevoren zeker weet. “We moeten ons baseren op cijfers van virologen.” Zij houden de verspreiding van het virus in de gaten en kijken of de opnames in het ziekenhuis en de intensive care laag genoeg blijven.

De premier noemt de versoepelingen die woensdagavond werden aangekondigd “een routekaart”. Volgens die kaart kunnen op 1 juni de terrassen weer open en mogen restaurants en cafés maximaal dertig personen, het personeel meegerekend, in de zaak hebben.

Alle plannen vanaf 1 juni zijn volgens Rutte afhankelijk van de cijfers. Daaronder valt ook het openen van campings en culturele instellingen. Dat contactberoepen op maandag 11 mei weer aan de slag mogen staat wel vast.

Eerder in het debat vroegen de VVD en het CDA of de horeca niet al eerder open kan. Zij wilden dit graag al voor het pinksterweekend, omdat 1 juni op tweede pinksterdag valt. Volgens hen kan dit die dag leiden tot topdrukte. Daarom willen zij de drukte spreiden over de dagen ervoor. PVV-leider Geert Wilders vindt ook het pinksterweekend niet vroeg genoeg en wil de horeca vandaag of morgen al open.

Dat gaat het kabinet met de horeca bespreken, beloofde Rutte. Maar hij “vindt het nog een hele spannende”. Daarom houdt hij voorlopig vast aan 1 juni. Bovendien, waarschuwt hij, is ook de conclusie niet uitgesloten dat het juist beter is tot na Pinksteren te wachten.

Op het terras en binnen moeten bezoekers 1,5 meter onderlinge afstand bewaren, onderstreept Rutte. Of ze nu in hetzelfde huis wonen, waar ze die afstand niet in acht hoeven te nemen, of niet. Voor de politie zijn gezinnen nu eenmaal niet te onderscheiden van mensen die niet bij elkaar wonen, zegt de premier.

Er valt volgens hem nog veel met de horeca te bespreken. Bijvoorbeeld hoe bruine kroegen ervoor gaan zorgen dat hun gasten alleen op afspraak langskomen, zoals het kabinet voorschrijft.