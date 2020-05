Slachtoffer schietpartij werd mogelijk opgewacht

Het slachtoffer van de schietpartij in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Bezuidenhout werd mogelijk opgewacht. Dat meldt de politie donderdag aan het begin van de middag. Rond 22.45 uur werd de 48-jarige man, toen hij zijn woning verliet, mogelijk opgewacht door een man die onmiddellijk een vuurwapen op hem richtte en schoot.

De 48-jarige bewoner raakte gewond. Hij zag nog wel kans om weer naar zijn woning te lopen en de politie te bellen. Het slachtoffer is vervoerd naar een ziekenhuis. Hij verklaarde later dat de man die hem neerschoot ongeveer 170 lang was en donkere kleding droeg. De recherche van bureau Scheveningen is op zoek naar getuigen en informatie over deze schietpartij.