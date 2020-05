Vakantieverblijven vanaf vandaag weer open

Vakantieverblijven die beschikken over eigen sanitair kunnen weer gebruikt worden. Dat heeft de Veiligheidsregio Haaglanden besloten. Het is niet langer nodig het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de regio Haaglanden te verbieden en daarom is dit verbod met ingang van vandaag niet meer van toepassing.

Het verbod om sanitaire voorzieningen geopend te houden blijft wel van kracht. Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld vakantieparken of kampeerterreinen, maar ook voor o.a. (recreatie-)parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden. Hiermee volgt Haaglanden de regio Hollands Midden die hiertoe vorige week al overging.

Op maandag 11 mei gaan ook de basisscholen weer gedeeltelijk open en worden de mogelijkheden om buiten te sporten aanzienlijk uitgebreid. Daarnaast gaan de mensen met de zogenaamde contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten, weer aan de slag en gaan de bibliotheken open. Nergens echter is het ‘business as usual’, in alle gevallen met aanpassingen en met in achtneming van de veiligheidsafspraken.