Volgens Parkpop is solidariteit nodig om de evenementenbranche overeind te houden

Dit jaar zou de jubileumeditie van 40 jaar Parkpop gevierd worden, maar er werd al snel bekend dat vanwege de coronacrisis dit jubileum niet dit jaar gevierd kon worden. Nu is bekend dat grootschalige publieksevenementen zoals ook het gratis festival in het Zuiderpark pas weer georganiseerd mogen worden als er een vaccin is tegen het COVID-19 virus.

Guus Dutrieux, directeur van Ducos de organisator van Parkpop is begripvol: “Ik hoop op volgend jaar, maar ik begrijp het standpunt wel”.

De directeur blijft ook erg realistisch: “Je kan het Zuiderpark wel afsluiten en een beperkt aantal mensen toelaten, maar de anderhalve meter norm kan je niet hanteren, mensen blijven niet anderhalve meter uit elkaar staan. Voor mega evenementen en daar valt Parkpop ook onder is dit heel moeilijk”.

“Ik schrok er wel van, ik had gehoopt dat het vloeiender zou verlopen. En het is een voorlopige uitspraak van de minister, nog geen besluit. Mocht het zo zijn ik wil niet verantwoordelijk zijn voor een nieuwe uitbraak. Het Parkpop zoals we dat kennen, dat zit er voorlopig niet in”, vertelt Guus Dutrieux aan Den Haag FM.

Wat is er nodig voor de evenementenbranche?

“Ik weet van de brancheorganisaties dat de evenementensector en verzekeringsmaatschappijen met elkaar in gesprek zijn”, legt Dutrieux uit die te laat was om Parkpop voor dit jaar te verzekeren. Ondanks de klappen blijft hij optimistisch en maakt hij zich zorgen om de hele sector: “Ik hoop dat alle toeleveranciers dit overleven. We zullen solidair moeten zijn om dit op te vangen. Ik hoop dat de sector overeind blijft. Steun is er echt nodig. De Gemeente Den Haag stelt zich in ieder geval positief op. Als iedereen nou helpt om de klappen op te vangen, dan komen we een heel eind”

Luister hier naar het interview met Guus Dutrieux.



Foto:Richard Mulder

(archieffoto Parkpop 2019)