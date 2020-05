De Vaillant bezorgd na advies: moeten we mensen uitsluiten die amper geld te makken hebben?

Theater De Vaillant in de Schilderswijk is “enigszins ontgoocheld” door het advies van een commissie van de gemeente over de subsidie vanaf volgend jaar. Als dit advies door het stadsbestuur wordt overgenomen, staat De Vaillant onder andere voor de keuze om de entreeprijzen te verhogen.

Twee weken geleden adviseerde een adviescommissie welke instellingen een meerjarige subsidie van Den Haag moeten krijgen. Sommige instellingen, zoals het Crossing Border Festival en Muzee Scheveningen krijgen helemaal geen subsidie meer, omdat deze instellingen volgens de commissie de kwaliteit of de organisatie van die instellingen te zwak vindt.

De adviescommissie adviseert in het geval van De Vaillant een lichte verhoging van de subsidie, maar volgens het theater is de verhoging onvoldoende. Er wordt voorgesteld om het subsidiebedrag van De Vaillant met 17.200 euro te verhogen tot 710.000 euro.

“Sluiten we groepen en mensen uit die amper geld te makken hebben of blijven we betaalbaar?”, vraagt Harrie van de Louw van het theater in een open brief aan verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66, Cultuur). Ter overweging geeft De Vaillant mee: de toegangsprijzen zijn de afgelopen periode al met 150 procent verhoogd.

Een andere keuze kan zijn om de openingstijden te beperken. “Blijven we toegankelijk voor jong en oud of beperken we de toegangsuren?”, legt Van de Louw uit. “En onderhouden we echt contact of houden we 0,6 fte communicatiemedewerker voor flyers, socials en nieuwsbrieven?”

Volgens De Vaillant is er voor gezonde bedrijfsvoering en positie nog 50.000 euro extra nodig, bovenop de geadviseerde 710.000 euro. “Als je echt wil dat jouw beleid voor inclusie en diversiteit toekomst heeft, heb je voorlopers zoals wij nodig”, spreekt het theater de wethouder stevig toe.

Het theater in de Schilderswijk zal de komende tijd juist van essentieel belang zijn, omdat de instelling verwacht dat er in het stadsdeel “harde klappen zullen vallen door de coronacrisis”. Van de Louw: “Ook het drama van een economische crisis zal zich juist hier in volle glorie voltrekken. Wij staan ook dan graag ons ‘mannetje’ als cultureel baken voor iedereen die mee wil doen.”

De gemeente Den Haag bepaalt een keer in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waaraan ze toe zijn. Een aantal deskundigen beoordeelt daarvoor de verzoeken van de organisaties. In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan. Hierop kunnen de culturele instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het definitieve Kunstenplan vast.