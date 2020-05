Honderden steunbetuigingen voor behoud Crossing Border Festival

Het Crossing Border Festival heeft al honderden steunbetuigingen binnen na het harde advies om de subsidie voor het festival in te trekken. Dat zegt organisator Michel Behre tegen Den Haag FM. Twee weken geleden adviseerde een adviescommissie van de gemeente om het literaire muziekfestival Crossing Border vanaf 2021 geen subsidie meer te verlenen. De adviescommissie vindt de kwaliteit of de organisatie van die instelling zo zwak, dat er geen geld meer naartoe moet gaan.

Het literatuur- en muziekfestival Crossing Border begon in 1993 en geniet zowel nationaal als internationaal veel aanzien. Dat blijkt ook uit de reacties, want volgens Behre zijn er naast de honderden geschreven steunbetuigingen ook meer dan tachtig internationale uitgevers een actie gestart om Crossing Border te behouden als uniek literair festival in Europa. “De reacties zijn overweldigend. Dat is heel indrukwekkend om te zien”, zegt Behre. Crossing Border benadert zelf ook het eigen publiek, auteurs, partners, nationale en internationale auteurs en uitgevers voor een reactie op het advies om de subsidie in te trekken.

De gemeente Den Haag bepaalt een keer in de vier jaar waar subsidies voor een langere periode naartoe gaan, zodat de instellingen weten waaraan ze toe zijn. Een aantal deskundigen beoordeelt daarvoor de verzoeken van de organisaties. Er is ruim 55 miljoen euro te verdelen en 103 instellingen vragen subsidie aan. In juni neemt het Haagse college een besluit over het Kunstenplan, waarin is bepaald aan welke culturele instellingen subsidie wordt verleend. Hierop kunnen de instellingen dan beroep en bezwaar aantekenen en aangepaste plannen indienen.