LIVEBLOG: Veel woningverhuurders verhogen de huren ondanks coronacrisis

Ondanks de coronacrisis gaat bij veel mensen per 1 juli de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigder vanwege de pandemie. Huurdersorganisatie de Woonbond zegt meldingen van forse verhogingen te krijgen, meldt het FD.

Ed Struijlaart gaat tuinconcerten geven

Onze Haagse singer-songwriter Ed Struijlaart heeft niet stilgezeten tijdens de hele corona crisis. Een virtuele theatertour vanuit huis en de single “Alles Komt Weer Goed” heeft hij uitgebracht. Nu er waarschijnlijk weer meer mag, heeft de Haagse muzikant weer nieuwe ideeën: “Ik wil kleinschalige tuinconcerten gaan geven en voor Moederdag kan je een gepersonaliseerde serenade aanvragen”.

Heb je iets te vieren? Vanaf 1 juni speel ik in levende lijve in jouw tuin! En dan ook nog voor een mooi prijssie. 😉 Interesse? ed@edstruijlaart.nl pic.twitter.com/13UBVq2YZl — edstruijlaart (@EdStruijlaart) May 6, 2020

Sportscholen begrijpen niet dat ze nog lang gesloten moeten blijven

Er heerste deze week veel blijdschap rondom de versoepeling van de maatregelen. De kappers mogen weer knippen, de terrassen kunnen hoogstwaarschijnlijk weer open en voorzien van zelfgemaakte mondkapjes kunnen we weer gebruik maken van het openbaar vervoer. Toch is nog niet iedereen blij met de aangekondigde plannen zoals de sportscholen.

Jay Ramjiawansingh, clubmanager van Snap Fitness vertelt aan Den Haag FM waarom ze wel open kunnen: “Ik had echt verwacht dat we eind van de maand weer open konden. We hebben een heel veiligheidsplan en zijn er klaar voor om volgens de RIVM richtlijnen open te gaan. We gaan het financieel niet redden als we zo lang onze deuren moeten sluiten”.

Den Haag viert pas vandaag 75 jaar vrijheid

Afgelopen dinsdag 5 mei was het bevrijdingsdag, maar dit kan in Den Haag eigenlijk pas vandaag gevierd worden. Want pas op 8 mei 1945 arriveerde de Prinses Irene Brigade en het Canadese legerkorps in onze stad. De bevrijding van Den Haag zou groots gevierd worden dit jaar, maar vanwege de coronacrisis kan dit uiteraard niet: er zou een erepeloton door de straten gaan.

Zes jongerenambassadeurs konden deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en hebben een stripanimatie gemaakt om tijdens de coronacrisis toch stil te staan bij 75 jaar vrijheid in Den Haag. Het filpmje gaat over de periode tussen 5 en 8 mei, waarin Den haag nog veel mensen om het leven zijn gekomen.

