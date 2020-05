Meer orde en meer hulp voor Duindorp

Na veel overlast in de Haagse wijk Duindorp komt de gemeente met een actieplan. De details moeten nog worden uitgewerkt, maar het doel is dat de inwoners en de overheid elkaar weer vertrouwen. “Duindorp is een karaktervolle wijk en in sommige straten zijn de omgangsvormen anders dan in een gemiddelde woonwijk. Duindorp hoeft geen gemiddelde wijk te worden, maar de regels die we als samenleving met elkaar hebben afgesproken en dus in de rest van de stad gelden, gelden ook voor Duindorp”, aldus de gemeente.

Den Haag wil onder meer de openbare orde duidelijker handhaven. “De gemeente geeft vooraf duidelijk aan waar de grenzen liggen en treedt op waar dat nodig is: mild als het kan, hard als het moet.” Voor gezinnen met problemen moet er meer hulp komen.

In Duindorp was het vorig jaar dagenlang onrustig nadat de gemeente geen toestemming had gegeven voor vreugdevuren. Bushokjes werden gesloopt en iemand gooide een vuurwerkbom onder een ME-bus. Een jaar eerder waren er incidenten bij de bouw van het vreugdevuur. Zo reden vrachtwagens vol pallets dwars door afzettingen naar het strand, ook al had de gemeente opdracht gegeven om te stoppen met bouwen. Bij allochtone Duindorpers worden regelmatig de ruiten ingegooid.

Volgens de gemeente leven oude en nieuwe Duindorpers te veel langs elkaar. “Nog te vaak gaan kinderen van nieuwkomers buiten Duindorp naar school, terwijl kinderen in Duindorp met elkaar moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige, redzame en verantwoordelijke volwassenen.” Ook daar moet aandacht voor komen.