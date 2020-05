Smartphone-gigant uit China opent kantoor in Den Haag

Het Chinese ICT-bedrijf Xiaomi vestigt een kantoor in Den Haag. Dat meldt The Hague Business Agency. Xiaomi is het vierde grootste smartphone-merk ter wereld. Aan het platform van de Chinese gigant zijn 235 miljoen smart devices aangesloten. Het is nog niet bekendgemaakt waar en wanneer Xiaomi in Den Haag de kantoordeuren opent.

The Hague Business Agency is sinds augustus 2019 bezig met het binnenhalen van Xiaomi. Dat wil zeggen: een locatie zoeken voor hun kantoor, het introduceren van het bedrijf in het lokale ecosysteem van IT-bedrijven en het verbinden van het bedrijf aan relevante partijen zoals banken en juristen. De acquisitie van het bedrijf voor Den Haag deed The Hague Business Agency in samenwerking met de gemeente Den Haag en het Invest in Holland-netwerk.

The Hague Business Agency, onderdeel van The Hague & Partners, is blij met de komst van Xiaomi. “Het is een lichtpuntje voor Den Haag”, zegt directeur Marco Esser van The Hague & Partners. “Xiaomi past perfect bij het Haagse ecosysteem. Den Haag is de stad waar gewerkt wordt aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld. Daar horen sectoren bij als Peace & Justice, Impact, New Energy, Security, Legal & Finance en ICT/Tech. De ICT/Tech sector wordt steeds groter. Buitenlandse bedrijven, voornamelijk uit India en China, versterken het ecosysteem en zorgen voor meer investeringen en bedrijvigheid voor de bestaande Haagse bedrijven. Dat is dus goed voor de Haagse economie.”