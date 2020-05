Spuigasten over opengaan scholen en vertrek topambtenaar na integriteitsonderzoek

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan het opengaan van de scholen en het vertrek van een topambtenaar van de gemeente na een integriteitsonderzoek.

De basisscholen mogen komende maandag weer open, na een lange sluiting vanwege het coronavirus. Maar hoe gaan ouders en leerkrachten straks om met zaken als leerachterstanden, zorgen bij leraren en opvang? In Spuigasten wordt wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA, Onderwijs) hierover bevraagd.

Eén van de topambtenaren van de gemeente Den Haag is vertrokken nadat uit een integriteitsonderzoek is gebleken dat hij ‘niet transparant’ heeft gewerkt rond de bouw van cultuurcomplex Amare. Dat schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de Haagse gemeenteraad. De man zou onder meer achteraf passages aan verslagen hebben toegevoegd. In Spuigasten blikken de raadsleden Frans de Graaf (VVD) en Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) terug op het debat van deze week over de integriteitsschending. Hoe kan het stadsbestuur zulke integriteitskwesties voorkomen?

Spuigasten