“Burgemeester verbiedt evenement van nachtburgemeester”

Overdag ‘waakt’ de burgemeester over de stad, de nachtburgemeester houdt ’s nachts een oogje in het zeil. Je zou dus zeggen dat de twee burgemeesters elkaar door dik en dun steunen. Maar in dit geval is er iets bijzonders aan de hand: burgemeester Johan Remkes zou hebben besloten dat een evenement van nachtburgemeester Pat Smith niet door mag gaan. Een woordvoerster van de burgemeester kon het besluit vrijdag niet bevestigen.

De Haagse nachtburgemeester had plannen om afgelopen vrijdagavond het online evenement ‘Samen thuis, samen uit’ te organiseren, in samenwerking met onder andere het PAARD, The Life I Live Festival en Popradar. Het event was bedoeld als een uitgaansavond vanuit de woonkamer, met een breed aanbod aan cultuur, (live) muziek, dansen en feesten.

Volgens nachtburgemeester Smith is er door de organisatie alles aan gedaan om het evenement volgens de coronarichtlijnen te laten verlopen. Zo is er “een mini-team” op locatie, zijn er niet meer dan drie mensen per ruimte, moeten artiesten eerst de deur uit voordat er nieuwe artiesten binnenkomen en zijn er “genoeg desinfectiemiddelen om in te kunnen zwemmen”.

Desondanks waren de coronamaatregelen van de organisatie niet voldoende volgens de gemeente Den Haag. “Wij vinden dat onbegrijpelijk”, zegt Smith in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “In veel andere steden zijn dit soort initiatieven wel gewoon mogelijk, maar wij leggen ons voor nu neer bij de beslissing.” Maar Smith houdt de moed erin: “Op naar een volgende datum!”

Luister hier naar het gesprek met Pat Smith op Den Haag FM