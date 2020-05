Iedereen met corona-klachten in Den Haag kan per 1 juni worden getest

Haagse horeca bereidt zich voor op terrasopening

Hoewel er nog geen volledige zekerheid is bereidt de Haagse horeca zich voor op het openen van de terrassen in juni. “Je bent continu aan het afwachten of we open mogen en als we open mogen, wat mag dan?”, zegt Laurens van Putten van de Grote Markt tegen Den Haag FM. Doordat er op dit moment nog veel onduidelijk is, is het gewoon moeilijk om daar plannen op te maken, aldus Van Putten.

Evenementen kunnen op de Grote Markt ook nog niet worden georganiseerd. “We hadden prachtige line-ups van bands, het is gewoon hartstikke zonde. Hiermee valt er voor artiesten, horeca en personeel een grote inkomstenbron weg. Maar buiten financieel is het ook een cultureel verlies.”

In de Oude Molstraat is Cafe de Oude Mol kritisch: “Ik snap best dat je ergens een tafeltje tussenuit kunt halen, maar als echt iedereen op 1,5 meter moet gaan zitten, dan zie ik het niet zo goed voor mij”, zegt eigenaresse Judith Stibbe tegen Den Haag FM. Volgens Stibbe is horeca ook gezelligheid en met elkaar zijn.

Voor nu is zij begonnen met een fietserette, waar je je fiets kunt laten wassen, smeren en pimpen. Daarnaast is het via een speciaal buitenbarretje ook mogelijk om hartige taarten en quiches af te halen. Maar Stibbe denkt ook vooruit: “Als ik maar met zo weinig mensen binnen mag zijn, dan ga ik rondleidingen doen in de zaak zelf, met allerlei verrassingen.”