Iedereen met corona-klachten in Den Haag kan per 1 juni worden getest

Iedereen in Den Haag die corona-klachten heeft, kan zich per 1 juni laten testen, schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad over de laatste stand van zaken over de coronacrisis. De uitslag van de test is binnen 24 uur bekend. Op dit moment kunnen mensen die in het onderwijs en kinderopvang werken én gastouders zich ook al laten testen. Mantelzorgers kunnen dat vanaf 18 mei laten doen.

“De hoeveelheid uitgevoerde testen in de veiligheidsregio Haaglanden is één van de grootste in heel Nederland en zal de komende weken nog flink uitgebreid worden naar uiteindelijk 2.000 per dag. Voor deze groei worden de komende weken nieuwe testlocaties ingericht en wordt menskracht aangetrokken”, schrijft Remkes.

Eerder deze week verklaarde minister Hugo de Jonge (CDA, volksgezondheid) al dat het streven is om iedereen die klachten heeft in juni te kunnen testen. Voor mensen die in Haaglanden wonen kan dat dus direct al aan het begin van volgende maand.

Foto: Martijn Beekman / Gemeente Den Haag.